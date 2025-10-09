Путин и Рахмон подписали совместное заявление об укреплении сотрудничества

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе подписали заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Стороны также подписали пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Главы государств во время беседы указали на укрепление сотрудничества России и Таджикистана в сфере обороны, торговли и культуры.

Владимир Путин находится в Душанбе с официальным визитом, который продлится до 10 октября. Запланировано участие российского президента в Совете глав государств СНГ и во втором саммите «Центральная Азия — Россия».