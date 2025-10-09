На Кавказских Минеральных Водах отметили День профсоюзного курорта

В Пятигорске состоялось ежегодное мероприятие, приуроченное к значимым для российского профсоюзного движения датам: 120-летию его основания и 35-летию Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). В рамках Дня профсоюзного курорта прошли торжественные и деловые встречи, которые подчеркивали роль санаторно-курортного комплекса КМВ в национальном развитии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск» Фото: ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск»

Первым пунктом повестки дня было открытие в Ессентуках капитально отремонтированного корпуса санатория им. Анджиевского. Далее участники мероприятия собрались в ГБУ СК «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна — моя история», где состоялся круглый стол на тему «Роль санаторно-курортного комплекса в решении первостепенных государственных задач и национальном развитии: проблемы, вызовы и решения».

В дискуссии участвовали председатель ФНПР Сергей Черногаев, президент Национальной курортной ассоциации (НКА), академик РАН Александр Разумов, заместитель генерального директора ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор Наталья Ефименко, сенатор Российской Федерации Геннадий Ягубов, член комитета по охране здоровья Госдумы РФ Михаил Кизеев, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов, председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края (ФПСК) Татьяна Чечина, генеральный директор ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск», депутат Думы Ставропольского края Николай Мурашко, депутаты Госдумы РФ Ольга Казакова и Раиса Кармазина, депутаты Думы Ставропольского края, глава Кисловодска Евгений Моисеев и др.

Ключевыми темами обсуждения стали вопросы здоровьесбережения как фактора национальной безопасности, сохранения трудового долголетия работников в контексте реализации национальных проектов, реконструкции санаторно-курортных объектов, нормативно-правового регулирования отрасли, а также проблемы реализации законодательства о туристическом налоге.

Сергей Черногаев отметил ведущую роль профсоюзных здравниц на КМВ в массовом оздоровлении населения. Это соответствует основной цели ФНПР — защите интересов трудящихся и укреплению здоровья нации.

В ходе торжественной части состоялась церемония награждения лучших работников отрасли. Сотрудникам здравниц, чьи родственники проходят службу в зоне специальной военной операции (СВО), вручили санаторно-курортные путевки.

Татьяна Чечина подчеркнула важность реализации молодежной политики. Она сообщила, что в трехсторонних соглашениях, вступивших в силу с 1 января 2025 года, заложена 10-процентная оплата наставничества. В октябре ФПСК организовал форум «Точка опоры — 2025» в рамках движения «Достойный труд». Одним из ключевых направлений работы Татьяна Чечина назвала мотивацию к профсоюзному членству, а в качестве положительной тенденции отметила рост инициативы среди молодежи по созданию первичных профсоюзных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Алферова Фото: Екатерина Алферова

Николай Мурашко отметил, что ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск» обеспечивает рабочими местами более 5 тыс. человек, активно реализует благотворительные инициативы, направленные на поддержку ветеранов войны и труда, многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и талантливых спортсменов.

С начала СВО, по инициативе холдинга, регулярно оказывается гуманитарная помощь участникам спецоперации, включая отправку посылок, денег, маскировочных сетей и автомобилей повышенной проходимости. Кроме того, каждое лето управление организует прием большого числа детей и подростков из Луганской и Донецкой народных республик, а также Белгородской области, обеспечивая им курортное лечение и досуг.

На вопрос о конкретных инициативах ФНПР на ближайшее время Сергей Черногаев ответил: «Прежде всего, мы готовим улучшение материально-технической базы санаториев, создаем единую медицинскую базу и совершенствуем условия. Также планируется цифровизация процессов, включая создание единой базы отдыхающих для сохранения данных пациентов и сокращения времени на первичные обследования».

Глава ФНПР добавил, что приоритетное направление деятельности федерации — развитие надежного социального партнерства. «В соответствии с поручениями президента Владимира Путина мы будем интегрировать в систему новые инициативы, направленные на развитие организации и повышение уровня благосостояния людей», — подчеркнул Сергей Черногаев.

Он также сообщил, что 11 сентября 2025 года в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между ФНПР, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции и Комитетом семей воинов Отечества. Этот документ призван объединить усилия в поддержке участников СВО и их семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Алферова Фото: Екатерина Алферова

«Мы намерены работать над вопросами образования, трудоустройства, правовой защиты, материальной поддержки, а также организации санаторно-курортного лечения для оздоровления военнослужащих», — заявил Сергей Черногаев. По его словам, в рамках соглашения будет совершенствоваться законодательство и это позволит создать комплексную систему поддержки для тех, кто служил и продолжает служить в условиях СВО.

«Эта инициатива рассматривается не как точечные мероприятия, а как всеобъемлющая работа ФНПР, в которую активно вовлекаются и курортные организации», — резюмировал глава федерации.

Екатерина Алферова