Татарстанские «Халяль»-сертификаты будут признаны в Нигерии

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана и Федеральное министерство сельского хозяйства и продовольственной безопасности Нигерии подписали Меморандум о взаимном признании сертификатов «Халяль». Об этом сообщает пресс-служба комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана.

Подписание состоялось 8 октября в Москве на выставке «Золотая осень». Документ предусматривает сотрудничество в стандартизации, обмен нормативными документами и совместные обучающие и исследовательские программы. Нигерия — крупнейший импортёр продовольствия в Африке, где Россия стабильно поставляет до 18% продукции, включая пшеницу.

Меморандум укрепляет международное признание татарстанского стандарта «Халяль» и открывает новые возможности для экспорта сертифицированной продукции на африканский рынок.

Ранее стало известно, что татарстанские халяль-сертификаты признаны в Таиланде.

Анна Кайдалова