Зарегистрирован товарный знак «Калашников Политех»

Концерн «Калашников» получил свидетельство Роспатента на товарный знак «Калашников Политех» со слоганом «Наше оружие — знания» сроком 10 лет. Как сообщает пресс-служба предприятия, это обеспечит охрану интеллектуальной собственности, защитит проект от фальсификации и повысит его коммерциализацию.

Фото: Концерн «Калашников»

Концерн совместно с минобрнауки Удмуртии запустили образовательный проект в 2023 году. Основной трек непрерывного обучения: школа — колледж — вуз — дополнительное образование по специальностям на предприятиях «Калашникова». В 2023 году озвучивалась цифра в 500 обучающихся «Политеха». Обучение проходило на базе опорных образовательных организаций в Удмуртии, в числе которых ИжГТУ, ИПЭК, ИМТ и др.

Сейчас в проект включены более 50 вузов и ссузов РФ, центров допобразования и программ по работе с молодежью. «В дальнейшем планируется развивать проект за счет различных образовательных соревнований и турниров, конкурсов профессионального мастерства, фестивалей научно-технического творчества»,— говорится в сообщении.