Пушилин: в ДНР не будет проблем с отоплением из-за дефицита воды

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как власти готовятся к отопительному сезону в регионе на фоне дефицита воды. По его словам, готовить систему отопления начали еще весной, сейчас все идет в соответствии с графиком, система заполнена на 80%.

«С отоплением рассчитываем, что все будет в порядке. Потому что и в прошлые годы мы проходили не лучшие периоды, с водой все равно были сложности, они не только сейчас появились. Сейчас ситуация обострилась, но тем не менее мы настроили диспетчеризацию, оптимизировали работу ремонтных бригад, и предыдущие сезоны по отоплению проходили более-менее благополучно. Рассчитываю, что в этом году тоже по максимуму сможем благоприятно этот период пережить»,— сказал Денис Пушилин во время прямого эфира.

Говоря о ситуации с водоснабжением в регионе, глава ДНР перечислил меры, которые предпринимаются властями для сокращения дефицита. По его словам, сейчас идет переброска воды в хранилища из других водоемов, расчищаются русла рек, идет обсуждение строительства второй ветки водовода из реки Дон. «Ощутимые» улучшения от всех этих мер, как рассчитывает господин Пушилин, будут заметны уже в декабре этого года.

О критической ситуации с дефицитом воды в ДНР власти заявили в июле 2025 года, тогда же был сокращен график подачи воды. В Донецке и Макеевке вода сейчас подается раз в три дня на несколько часов. Сейчас по нити водовода из Дона регион получает не более 250 тыс. кубометров в сутки при проектных 288 тыс. кубометров. Всего для водоснабжения жителей ДНР получает не более 35% от необходимого объема.

Полина Мотызлевская