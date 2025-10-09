Суд обязал МУП г. Астрахани «Астрводоканал» возместить вред почвам на 876 тыс.

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело выездную проверку по обращению граждан и выявило факт излива хозяйственно-бытовых стоков на почву в районе перекрестка улиц Валдайская и Ладожская в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе исследования специалисты обнаружили превышения загрязняющих веществ. Выяснилось, что капремонт и содержание инженерных сетей осуществляет МУП г. Астрахани «Астрводоканал». Причиненный почвам вред оценен на сумму 876 тыс. руб.

Поскольку предприятие не исполнило требование Росприроднадзора оплатить вред в добровольном порядке, ведомство обратилось с иском в Арбитражный суд Астраханской области. Требования удовлетворены, управление проконтролирует возмещение ущерба.

Павел Фролов