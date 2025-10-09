Министерство здравоохранения Татарстана планирует закупить лекарственный препарат «Инсулин деглудек» на сумму 14,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Минздрав Татарстана закупит инсулин на 14,8 млн рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего будет поставлено 53,7 тыс. шприц-ручек препарата. Первая партия (28 020 единиц) поступит с 10 по 20 декабря этого года, вторая (25 680 единиц) — с 20 мая по 1 июня 2026 года. Препарат предназначен для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Инсулин деглудек используется для контроля уровня сахара в крови у взрослых и детей с сахарным диабетом и помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы, в том числе во время ночного периода.

