Обвиняемые в совершении теракта двое жителей Ульяновской области арестованы

В Ульяновской области полиция при взаимодействии с сотрудниками УФСБ арестовала двух жителей региона, обвиняемых в совершении теракта на объекте связи (ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), сообщила в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уголовное дело было возбуждено следственными органами регионального УФСБ на основании данных оперативно-разыскной деятельности.

Предварительно установлено, что 15 сентября одному из обвиняемых в мессенджере написал неизвестный и предложил поджечь базовую станцию мобильной связи за большое вознаграждение в долларах США.

Двадцатилетний летний молодой человек согласился и получил подробную инструкцию, после чего предложил соучастие в диверсии своему знакомому, также 2005 года рождения. Вместе они изготовили зажигательную смесь, а затем ночью на автомобиле выехали в микрорайон Зеленый города Новоульяновска. Там они, сломав навесной замок, проникли в помещение и подожгли термошкаф с телекоммуникационным оборудованием вышки сотовой связи одного из операторов мобильной связи. Свои действия они фиксировали на смартфон для отчета перед анонимным куратором.

По данным источника, близкого к УМВД, обвиняемые вину признали. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск