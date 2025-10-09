Выручка TSMC в сентябре взлетела на 31,4%

Выручка крупнейшего в мире производителя полупроводников тайваньской TSMC выросла на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила $10,8 млрд. Объем выручки за январь-сентябрь 2025 года вырос в годовом выражении на 36,4% и достиг $90,5 млрд. Такие данные приводятся в отчетности TSMC.

В то время, как сама TSMC опубликует квартальную отчетность только 16 октября, агентство Reuters подсчитало выручку тайваньского производителя в третьем квартале на основании данных за июль, август и сентябрь. Согласно этим подсчетам, выручка выросла на 30% в годовом выражении и оказалась выше прогнозов аналитиков — $32,47 млрд.

Как отмечают эксперты, опрошенные Reuters, положение TSMC остается прочным благодаря устойчивому росту спроса на чипы для ИИ. С начала года акции тайваньской компании подорожали на 34%.

Алена Миклашевская