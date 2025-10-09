Аудиторы выявили в бюджете ЕС неправомерные расходы на €6 млрд

Европейская счетная палата (ECA), ежегодно проводящая аудит бюджетных расходов в Евросоюзе, выявила, что коэффициент ошибок по итогам 2024 года составил 3,6%. Это существенно выше нормы в 2%, но ниже, чем в 2023 году, когда он достиг рекордных 5,6%. Как пишет немецкая газета Handelsblatt, это означает, что около €6 млрд было потрачено ошибочно, неправомерно или же мошеннически.

В докладе ECA отмечается, что многие неправомерные расходы связаны с тем, что средства из бюджета ЕС были направлены на проекты, не соответствующие нормам и требованиям блока, а также с возмещением расходов, которые по правилам не должны были быть возмещены. Кроме того, отмечается частое нарушение требований государственных закупок.

При этом, как подчеркивают аудиторы, коэффициент ошибок не является показателем, свидетельствующим о мошенничестве, неэффективности и нецелесообразном расходовании средств. В большинстве случаев это лишь показатель того, сколько средств из бюджета ЕС было израсходовано не в полном соответствии с правилами блока или государств-членов. При этом в докладе говорится, что аудиторы обнаружили 19 случаев, когда, по их подозрениям, расходование средств было злонамеренным и мошенническим,— эти случаи переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

Яна Рождественская