Пробки закупорили планы

Пробки на китайской таможне вмешались в планы российских покупателей автомобилей. Тысячи клиентов из-за задержек и очередей на границе рискуют не успеть оформить машины до 1 ноября. В этот день могут кратно вырасти ставки утилизационного сбора для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. Если это произойдет, то за сделанные летом заказы придется доплачивать сотни, а, может, и миллионы рублей. Тему продолжит Станислав Крючков.

Китайские пограничники в отличие от будущих автовладельцев в России не торопятся. Сложности есть и на границе с Киргизией. Но хуже всего ситуация на пунктах пропуска в Казахстан. Пока неясно, чем закончится дискуссия по утильсбору в России, но предварительно доплаты могут составить от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. А на границе сейчас стоят более полутысячи автовозов.

И это только в одном месте, рассказывает руководитель направления логистики Level Cars Александр Антипов. Прием новых заказов с начала октября компания остановила, уточнил собеседник “Ъ FM”: «С 1 по 8 октября в Китае были праздники, никто не работал. На данный момент скопилось более 600 автовозов с автомобилями, и с каждым днем их число увеличивается. Машины стоят в очереди от двух недель и дольше. Есть премиальные модели авто, которые производятся от 10 до 20 недель. И если клиенты заказали их в июле со сроками поставки октябрь-ноябрь, конечно, до 1 ноября они не получат свои машины».

Из-за пробок вместо прежних 3,4 тыс. руб. за уже заказанные машины, кто-то должен будет внести совсем незапланированные суммы, говорит эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «Проблемный пункт — это Хоргос, он находится на границе Китая и Казахстана. Автомобили поступают транзитом в Россию через Казахстан.

Сроки действительно поджимают, если утилизационный сбор введут, то прибавка будет измеряться в миллионах.

Очень многие поставщики пытаются успеть запрыгнуть в последний вагон, но на самом деле это уже проблематично сделать. Поток автомобилей огромный, множество китайских компаний нагнали сток машин. Естественно, это увеличивает время на пограничный переход, они не успеют приехать в Россию и пройти таможенную очистку».

После двух недель задержки в Китае автовозы вливаются в новые многотысячные очереди — на границе Казахстана с Россией. Сложение двух потоков может затронуть не только шоурумы продавцов авто, но и рынок запчастей. Сложности возникают из-за усиления контроля на российской таможне, объясняет основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «Худо-бедно проезжают. Сейчас автовоз может потерять максимум два-три дня на границе. Были времена и хуже, когда стояли неделю. Естественно это затраты по времени, но все решаемо. У нас там тоже стоит много грузов, запчастей, скопилось огромное количество фур, их число подходит к десяткам тысяч.

На таможне после пересечения границы с Казахстаном очень жесткий контроль всех грузов. Сейчас все просто отстаиваются в Казахстане и ждут, когда закончатся проверки».

В сентябре проект нового утильсбора на портале нормативных правовых актов собрал более 100 тыс. отрицательных реакций. Число дизлайков стало самым большим за все время существования площадки. Изменения методики расчета утильсбора лишит многие популярные модели мощностью свыше 160 лошадиных сил привлекательности. Но оптимисты говорят, что ландшафт импорта может поменяться за счет не распробованных ранее автомобилей с характеристикам поскромнее.

Станислав Крючков