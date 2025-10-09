Бывшему топ-менеджеру воронежского «Талекса» отказали в освобождении из колонии

Бывший топ-менеджер работавшей в Воронежской области сельскохозяйственной группы «Талекс» Владимир Точилин попросил заменить его пятилетний срок в колонии за злоупотребления (ч. 2 ст. 201 УК РФ) на принудительные работы. Как следует из материалов Воронежского облсуда, Центральный райсуд не удовлетворил его ходатайство, а апелляционная инстанция оставила в силе это решение.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в конце 2023 года Точилин был осужден Панинским райсудом за причинение имущественного вреда группе «Талекс» при заключении в 2018-м сделок по выводу активов возглавляемого им предприятия в пользу главы крестьянского фермерского хозяйства Владимира Сизоненко. Ущерб оценивался в 416,78 млн руб. Вину осужденный не признал.

Владимир Точилин отбывает наказание в ИК-2 в Воронеже. Его защита в рамках рассмотрения ходатайства о замене наказания доверителя указывала, что за время в колонии он раскаялся в содеянном, а администрация положительно его характеризует. Суд, впрочем, посчитал, что этого недостаточно, так как осужденный не предпринял мер к возмещению причиненного предприятию ущерба.

Сергей Толмачев