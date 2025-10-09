Кремль: встреча Путина и Трампа не стоит на повестке дня

Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не обсуждается, такого вопроса на повестке дня нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в Анкоридже 15 августа для обсуждения российско-украинского конфликта. Тогда же президент России предложил американскому коллеге провести следующие переговоры в Москве, а тот пообещал подумать об этом. Однако в дальнейшем о планах лидеров встретиться не сообщалось.

Лусине Баласян