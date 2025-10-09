Под Саратовом устранят нарушения на городском кладбище по решению суда

В Саратовской области суд по иску прокуратуры обязал администрацию Краснокутского района устранить нарушения на территории общественного кладбища в городе Красный Кут. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению местной жительницы прокуратура выяснила, что администрация Краснокутского района бездействовала в части оборудования кладбища системой водоснабжения и водоотведения. Там нет емкости для воды, под двумя установленными контейнерами нет твердого покрытия с возможностью отведения талых и дождевых сточных вод.

Также оказалось, что территория кладбища полностью не ограждена. В связи с вышеуказанным прокуратура попросила суд обязать администрацию Краснокутского района устранить выявленные нарушения. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов