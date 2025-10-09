Т-Банк первым в России запустил мультибанкинг, объединив счета четырех крупнейших игроков рынка в своем мобильном приложении. Теперь клиенты смогут управлять своими счетами в ВТБ и Альфа-банке прямо в приложении Т-Банка. С июня 2024 года такая возможность уже действует по счетам в Сбербанке. В настоящее время мультибанкинг работает в пилотном режиме. Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию. Кроме того, впервые на рынке клиенты Т-Банка и ВТБ смогут увидеть в обоих приложениях не только свои расчетные счета, но и вклады, и накопительные счета.

Группа Ozon до конца 2025 года планирует выйти на рынок автострахования. Как сообщает «Интерфакс», до конца года на платформе Ozon-банка планируется запустить страхование ОСАГО, а в дальнейшем предложить клиентам продукты каско. По словам знакомого с деталями проекта источника, технологическим партнером по ОСАГО выступит финансовый маркетплейс «Сравни.ру».

Великобритания в рамках новых торговых соглашений с индийскими компаниями получит более $1,5 млрд инвестиций в свою экономику, сообщил офис британского премьер-министра Кира Стармера. Инвестиции затронут сферы, связанные с инженерией, технологиями и креативными индустриями. Соглашения помогут создать около 7 тыс. новых рабочих мест в Великобритании.