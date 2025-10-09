Между мэрией Ярославля и правительством поставили ели в кашпо
В Ярославле на улице Нахимсона между зданиями правительства области и мэрии высадили ели. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: мэрия Ярославля
Шесть молодых елей разместились в специальных кашпо. Они призваны создавать предновогоднюю атмосферу. Ранее на этом месте росли яблони, их переместили на аллею Памяти на Которосльной набережной.
Городские власти продолжают работать над озеленением Ярославля. В частности, на прошлой неделе на Которосльной набережной посадили 18 лип. В сквере на улице Андропова появилось 11 новых деревьев, а на верхнем ярусе Волжской набережной добавили еще 36 деревьев.