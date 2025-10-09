Под Саратовом замначальника ГИБДД ожидает суда по делу о получении взятки

Вольский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении бывшего заместителя начальника ГИБДД МУ МВД России «Вольское» уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с 14 июня по 1 августа этого года фигурант уничтожил административный материал в отношении жителя Вольского района, чтобы того не привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. За это он получил 200 тыс. руб. взятки.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов