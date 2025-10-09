Великий Барт

На 86-м году жизни после долгой болезни умер выдающийся российский театровед и популяризатор театра, крупнейший шекспировед и заведующий кафедрой зарубежного театра Российской академии театрального искусства Алексей Бартошевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театровед Алексей Бартошевич на презентации книги Екатерины Истоминой «Вызов звездам. Некоторые проблемы европейского театрального авангарда 1910-1920» (сентябрь 2022 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Театровед Алексей Бартошевич на презентации книги Екатерины Истоминой «Вызов звездам. Некоторые проблемы европейского театрального авангарда 1910-1920» (сентябрь 2022 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О профессоре Бартошевиче шутили, что он знает про Уильяма Шекспира больше, чем тот знал про самого себя,— это была хитрая шутка, если вспомнить все сложности «шекспировского вопроса». И почти официально, сокращая фамилию, в театральном обиходе звали Бартом — по созвучию с «Великим Бардом Эйвона», как поэтично называют англичане своего величайшего драматурга. Бартошевич стал не только главным специалистом по Шекспиру в России, всю жизнь он изучал историю интерпретаций шекспировской драматургии и шире — вообще историю европейского театра. Но и этого, конечно, не хватило бы для того, чтобы его уход как невосполнимую, катастрофическую потерю восприняли буквально все, кто имеет отношение к театру.

Дело в том, что Бартошевич был не только глубоким, внимательным исследователем, автором многочисленных книг и статей, но и великим, легендарным педагогом.

Преподавал он больше полувека, и можно сказать, что практически все из живущих, кто обучался театру в Москве, не только театроведы, но и режиссеры и актеры так или иначе прошли школу Бартошевича. А те, кто учились не в столице или профильного образования не имели, непременно стремились попасть на его лекции (ну или просто пообщаться с ним — благо он, словно переняв у своих героев английские манеры, был внимателен и неподдельно учтив с любым собеседником, независимо от его или ее возраста и статуса).

Его способ говорить, его характерные жесты, его умение увлечь театром и, заразив причастностью к истории мировой культуры, буквально довести аудиторию до слез, сделали его, не артиста по профессии и призванию, буквально театральной звездой.

Впрочем, сильные театральные гены у Алексея Бартошевича действительно были. По отцовской линии был внуком кумира совсем других времен, великого мхатовского артиста Василия Ивановича Качалова, а мать Алексея была сначала актрисой, а потом и суфлером Художественного театра. Они даже и жили совсем рядом с МХАТом, и в детстве Бартошевич много времени проводил за кулисами. Так что был театром буквально пропитан с ранних своих лет.

И как мало кто другой как бы воплощал самим собой удивительное умение театра связывать времена и эпохи, подниматься над суетным и сиюминутным.

В эпоху, когда институт личной репутации в обществе совершенно разрушен, говорить о безусловных авторитетах как-то неуместно. Но вот профессор Бартошевич действительно был для театрального сообщества абсолютным и непререкаемым — а в последние годы чуть ли не единственным — авторитетом, ни в чем постыдном не замеченным и неизменно внимательным и благожелательным к новым талантам.

Его приход на любой, не обязательно шекспировский, спектакль уже несколько десятилетий неизменно становился событием для его создателей. «Бартошевич в зале!» — передавали друг другу и взволнованные артисты, и просвещенные зрители. Теперь никогда не придет, и благодарный трепет испытывать больше не перед кем.

Эсфирь Штейнбок