В Самаре из колледжа эвакуировались 100 человек из-за угрозы пожара

Пожарная сигнализация сработала в Самарском колледже сервиса производственного оборудования имени героя РФ Е.В. Золотухина утром в четверг, 9 октября. Сообщение о происшествии на улице Санфировой, 7, поступило на пульт оперативных служб в 10:27 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В кабинете промышленного оборудования загорелся мусор на площади два кв. м. Пожар быстро потушили с помощью подручных средств до прибытия спасателей.

Никто не погиб и не пострадал. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались сто человек.

На место выехали 16 человек и семь единиц техники, включая восемь сотрудников и три машины от МЧС России. Причина возгорания выясняется.

