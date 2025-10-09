Венгрия одобрила поставку из России оборудования для реакторов АЭС «Пакш-2»

Венгерские аудиторы одобрили поставку оборудования для ядерного острова АЭС «Пакш-2», сообщили в пресс-службе «Росатома». Аудиторы компании Paks II. Ltd. провели проверку на заводах машиностроительного дивизиона «Росатома», участвующего в строительстве энергоблоков №5 и №6 в Венгрии.

Документ от ЗАО «Пакш-2» подтверждает, что оборудование для ядерной паропроизводящей установки соответствует всем требованиям Paks II. Ltd. и может быть поставлено в рамках проекта АЭС «Пакш-2». Проверка, в которой участвовали представители венгерского ведомства по атомной энергии, не выявила несоответствий, и компания продолжает активную работу.

Предприятия «Росатома» изготавливают реакторы ВВЭР-1200 для двух энергоблоков АЭС «Пакш-2». Металлургические заготовки для энергоблока №5 начали производить в 2024 году, для энергоблока №6 — в 2025 году. В 2025 году также началось изготовление внутрикорпусных устройств для реактора энергоблока №5.