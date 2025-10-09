В Ульяновске направляют в суд дело участника ток-шоу, истязавшего экс-супругу

Следственный отдел Заволжского района Ульяновска регионального СУ СКР завершил расследование уголовного дела жителя района Владимира Семенова, обвиняемого в истязании бывшей супруги (ч. 1 ст.117 УК РФ, до трех лет лишения свободы) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом в четверг сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что, как установило следствие, с осени 2023 года по весну 2024 года обвиняемый «систематически избивал свою бывшую супругу и высказывал ей унижающие ее честь и достоинство оскорбления как дома, так и в различных учреждениях в ходе бракоразводного процесса», «кроме того, в декабре 2023 года фигурант в здании мирового суда Заволжского района высказал потерпевшей угрозу убийством, сопровождая свои действия сдавливанием ее шеи».

По информации СУ СКР, ситуация обрела резонансный характер после того, как о ней вышел сюжет на Первом канале телевидения в программе Александра Гордона и Юлии Барановской «Мужское/женское». После этого ситуация была поставлена на контроль главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

На передачу к Александру Гордону обращался сам Владимир Семенов, заявив о якобы маргинальном поведении супруги и необходимости лишить родительских прав, изолировав от младшего сына, которого по суду после развода оставили с ней. Но ведущие встали на сторону экс-супруги Владимира Семенова. В программе «Мужское/женское» звучало, что Альфия Семенова 18 лет терпела издевательства и истязания от своего мужа.

Известно, что следствие направляло Владимира Семенова на психиатрическую экспертизу, которая показала, что обвиняемый осознавал характер и общественную опасность преступных действий и подлежит уголовной ответственности.

В СУ СКР отмечают, что обвинительное заключение уже утверждено, в ближайшее время оно будет направлено в Заволжский районный суд для рассмотрения по существу.

Андрей Васильев, Ульяновск