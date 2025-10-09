В Ртищево отремонтируют аварийный участок водопровода по решению суда

В Ртищево Саратовской области отремонтируют аварийный участок водопровода после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Ртищевская межрайонная прокуратура выяснила, что пролегающий по улице Рябова в Ртищево участок трубопровода находится в критическом состоянии. Из-за износа сети на более чем 90% регулярно происходят аварии и перебои с подачей воды. Речь идет об участке от дома № 71А по улице М. Элеваторская до дома № 63 по улице Рябова.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать МУП «Водоканал» капитально отремонтировать указанный участок водопроводной сети. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов