Госкомитет по биоресурсам Татарстана закупит снегоходы на 65 млн руб

Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам планирует приобрести 59 снегоходов «Тайга Патруль 800 SWT» или их эквивалентов. Общая сумма контракта составляет 64,9 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Стоимость одного снегохода — 1,1 млн руб. Технику необходимо доставить до 25 декабря 2025 года.

Снегоходы предназначены для рабочих задач — объезда территорий, доставки грузов, а также для передвижения по труднопроходимым участкам в условиях глубокого снега. Техника может использоваться и в удаленных населенных пунктах, где зимой снегоход является основным видом транспорта.

Анна Кайдалова