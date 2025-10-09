В Ижевске задержали частного детектива за слив сведений о частной жизни девушки

ФСБ пресекла в Ижевске деятельность 44-летнего частного детектива, по заказу клиента собравшего и распространившего личные сведения о 29-летней девушке. Он обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении своих полномочий (ст. 137, ст. 203 УК). Об этом сообщили в региональных УФСБ и СУ СКР. Преступление произошло в сентябре—октябре.

«Установлено, что фигурант на систематической основе незаконно оказывал нанимателям услуги по сбору и передаче охраняемой законом информации о частной жизни граждан, в том числе добытые им с использованием специальных технических и программных средств»,— добавили в силовом ведомстве.

Фигурант, потерпевшая и свидетели допрошены. Обвиняемого отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. По статье предусмотрено до двух лет лишения свободы.