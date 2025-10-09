Для полиции Татарстана закупят 19 автомобилей Lada Niva Legend

В Татарстане планируют приобрести 19 легковых автомобилей Lada Niva Legend или их эквивалентов для полиции республики бщей стоимостью 21,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Стоимость одного автомобиля составляет 1 149 933 руб. На машинах разместят надписи «Полиция», синие полосы, контактные телефоны дежурной части и телефона доверия, гербы МВД России.

Автомобили доставят по адресу бывшего ГУ «Оздоровительный лагерь „Дзержинец“ МВД по Республике Татарстан» в Казани. Организация была ликвидирована в 2014 году.

Заказчиками выступает государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения».

Анна Кайдалова