S7 отменила 16 рейсов в Новосибирске из-за снегопада

Авиакомпания S7 отменила вылет восьми самолетов из Новосибирска в Омск, Томск, Горно-Алтайск, Красноярск, Екатеринбург и Барнаул. Также отменены рейсы в Толмачево в обратном направлении, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Кроме того, задерживается прибытие 14 рейсов S7 из Кызыла, Надыма, Сочи, Еревана, Минеральных вод, Худжанда, Бишкека, Красноярска, Салехарда, Сургута и Норильска.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что поставила ситуацию в Толмачево на контроль.

Александра Стрелкова