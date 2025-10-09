На Ставрополье региональные проекты позволяют развивать дорожную сеть

В 2025 году в Ставропольском крае продолжается успешное развитие дорожной инфраструктуры благодаря системному и последовательному подходу. На данный момент в регионе отремонтировано 12 участков региональных дорог общей протяженностью более 50 км, а также осуществлен капитальный ремонт четырех мостов на дорогах местного значения. Работы выполняются в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Ставропольского края» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году на Ставрополье в нормативное состояние приведут почти 200 км дорог регионального значения.



По данным правительства Ставропольского края, здесь в 2025 году специалисты выполнили масштабную модернизацию ключевых транспортных артерий. Речь, в частности, о трассах «Светлоград — Благодарный — Буденновск» и «Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск», а также о дорогах, соединяющих сельские и курортные населенные пункты региона. Работы были завершены в соответствии с региональным проектом «Региональная и местная дорожная сеть Ставропольского края», сформированным в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание уделяется дорогам, обеспечивающим доступ к социально значимым организациям.

Глава региона Владимир Владимиров отметил, что в крае идет системная работа по улучшению транспортной инфраструктуры. «В 2025 году в нормативное состояние приводим около 200 км региональных дорог, из них 95 км — по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”», —подчеркнул губернатор.

Как пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья, современный подход к реконструкции и строительству автомагистралей предполагает комплексное решение: на участках не только меняют асфальт, но и укрепляют обочины, наносят разметку и устанавливают современные элементы безопасности. Новые методы контроля и финансирования позволяют выполнять работы качественно, точно и в срок. Средства выделяются из всех уровней бюджетов: федерального, краевого и местного. Субсидии выделены министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края из краевого дорожного фонда во все 33 муниципальных образования региона. На дорогах местного значения планируется отремонтировать около 300 км дорог местного значения. Показатели растут, в том числе, благодаря обратной связи с жителями: объекты ремонтируют на основании обращений граждан и мониторинга востребованности дорожной сети.

И это еще не все. Сегодня в крае идет реализация программы по ремонту мостов, которая стартовала в 2023 году по поручению Владимира Владимирова. В 2025 году дорожники привели в нормативное состояние четыре моста на дорогах местного значения, в том числе, путепровод через реку Калиновка в западной части села Падинского Новоселицкого округа. Протяженность объекта 18,1 м. Еще обновили два моста через реку Томузловка (один — в селе Новоселицком, другой — в Китаевском), а также мост в Пятигорске, который связывает его с поселком Горячеводским. Эти работы также проводились по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть Ставропольского края». Это позволило обеспечить прямое сообщение к школам, детским садам, местным Домам культуры — для жителей это вопрос комфорта и безопасности движения, подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

По его словам, программу по ремонту мостов на дорогах местного значения запустили на Ставрополье еще в 2023 году. За это время приведено в нормативное состояние 11 таких объектов - уточнил министр. В Ставропольском крае достаточно много водных артерий, поэтому мосты и путепроводы — ключевой элемент инфраструктуры, который обеспечивает удобство для жителей и безопасность движения для транспорта и пешеходов. «До конца года планируем ввести в эксплуатацию еще два моста — в Александровском и Апанасенковском округах», —подытожил Евгений Штепа.

Таким образом, в 2025 году в рамках регионального проекта власти края делают ставку на системный подход и ориентируются на запросы жителей. Именно поэтому здесь дорожники ремонтируют не только главные автомагистралии мосты, без которых невозможна нормальная логистика, но и дороги муниципального значения. Для региона это имеет важное экономическое и социальное значение. Ведь по качественным дорогам, при создании которых используются передовые технологии и соблюдаются самые строгие стандарты, людям легче добираться в детсады, школы, поликлиники и другие социальные учреждения.