Спрос на «образовательные» займы в Сибири вырос вдвое

По итогам января-сентября 2025 года в общем объеме заявок на получение займов на долю запросов с целью оплаты образовательных услуг пришлось 9,1%. Это вдвое больше, чем в тот же период 2024 года, когда показатель составлял 4,5%, посчитали в онлайн сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

Последний раз пиковое значение показателя наблюдалось в 2020 году — тогда в январе-сентябре оно достигало 7,4%. В аналогичных периодах 2023, 2022 и 2021 годов показатель находился на отметках 5,3%, 6,9% и 5,1% соответственно.

По мнению экспертов, спрос на займы для образования в этом году стимулирует потребность жителей Сибири в дополнительных источниках дохода. Освоение новых знаний явлется одним из способов подработки.

«В целом же спрос на займы для данных целей исторически подвержен колебаниям в зависимости от тех или иных глобальных факторов. Например, в периоды общей экономической нестабильности — пандемии в 2020 году, экономического кризиса 2022 года, спрос на такие займы рос. Часть граждан начинает активнее осваивать новые инструменты для смены формы занятости, перехода в другую профессиональную область и т.д.», — комментирует генеральный директор Moneyman Артем Быков.

Лолита Белова