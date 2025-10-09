Сотни вдов участников СВО хотят получить высшее образование

Около 600 вдов участников СВО хотели бы получить высшее образование. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы Минобрнауки со ссылкой на данные фонда «Защитники Отечества» за август этого года.

В августе депутаты и сенаторы от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект. По нему вдовы и вдовцы участников СВО смогут поступать в техникумы, колледжи, вузы и на подготовительные курсы без вступительных испытаний. Их могут включить в квоту, которая уже действует для самих участников спецоперации и их детей и составляет минимум 10% от бюджетных мест. В то же время университеты могут самостоятельно увеличивать этот процент.

В 2025/26 учебном году общий объем квоты для участников СВО и их детей составил 58,8 тыс. мест, однако зачислено по ней было 28,7 тыс. человек, рассказал представитель ведомства. По его словам, перераспределение уже существующих незаполненных бюджетных мест позволит не привлекать дополнительное финансирование. Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении уже в октябре. Поправки могут внести в ст. 71 закона «Об образовании».

Новая льгота не повлияет на количество бюджетных мест в вузах, заявила соавтор законопроекта, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она отметила, что вузы и Минобрнауки должны позаботиться о том, чтобы мера не ущемляла права других льготных категорий.