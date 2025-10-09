В нижегородском магазине полицейские нашли насвай и тонну нелегального алкоголя

Полицейские в Нижегородской области пресекли работу магазина, где круглосуточно продавали алкоголь и табак. По данным полиции, у торговой организации отсутствовала лицензия на продажу этих товаров и документы, подтверждающие легальность их производства.

Со склада полицейские изъяли более тонны спиртосодержащей продукции и свыше 56 тыс. пачек сигарет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»). Табачную продукцию отправили на исследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

Также в магазине нашли запрещенное к продаже вещество — насвай. На директора предприятия составлен протокол об административном правонарушении. По решению суда ему назначили 12 суток административного ареста.

Андрей Репин