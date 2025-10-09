«Афганистан остается болевой точкой»

Встреча с Ильхамом Алиевым, мигранты и проблемы талибов — в Душанбе открывается саммит «Центральная Азия — Россия». Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан 8 октября. Кроме двусторонних переговоров, участники мероприятия обсудят ситуацию в соседнем Афганистане. В этой стране недавно отключали интернет, а Дональд Трамп потребовал от Кабула вернуть США авиабазу Баграм. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обстановка в регионе вполне может обостриться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Саммит «Центральная Азия — Россия» в Душанбе обещает быть весьма насыщенным и богатым на события. Вероятно, удастся погасить конфликт между Москвой и Баку. Или не удастся. В любом случае анонсирована встреча президента России Владимира Путина с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Состоятся явно непростые переговоры с президентом Эмомали Рахмоном. В последнее время возникла, скажем мягко, неоднозначная ситуация вокруг мигрантов в РФ, в том числе и таджикских.

Между тем главной темой с высокой долей вероятности все-таки станет соседний Афганистан. Собственно, это подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. Опять же, скажем мягко, есть некоторые факторы, которые указывают на новое серьезное обострение в этой стране. В конце лета секретарь Совбеза Сергей Шойгу сообщил, что в Афганистане находятся более 23 тыс. боевиков международных террористических группировок. Второй аспект: страны Запада вдруг проявили интерес к возвращению в Афганистан. Президент США Дональд Трамп, как известно, в жесткой форме потребовал от талибов вернуть авиабазу Баграм. Последние отказались.

Однако ситуация не очень понятная. Нельзя исключать, что шансы Америки не выглядят нулевыми. По всей стране недавно отключали интернет, официально — для борьбы с безнравственностью. Но есть версия, что внутри правящего режима наметились серьезные противоречия. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать — вероятность новой войны в Афганистане очень велика. Талибы, пусть и адекватные ребята, но их правление крайне сложно назвать идеальной властной конструкцией. В XXI веке не рады возвращению в средневековье.

Если пожар вновь разгорится, что это будет означать для той же Центральной Азии и для России, объяснять не надо. Мир переживает период серьезной турбулентности. Где тонко, там и рвется. Афганистан — это как раз тот случай. Более того, именно там сходятся интересы великих держав, в частности, Китая, США и России. Плюс рядом находится ядерный Пакистан, где тоже не все спокойно. Случись вновь чего серьезное, Москве, по понятным причинам, новый очаг нестабильность будет очень некстати.

К слову, когда там были американцы, такой проблемы как бы и не было. Более того, Россия даже зарабатывала на транзите военных грузов НАТО. Сейчас подобное очень сложно себе представить. В целом Афганистан остается болевой точкой и одновременно способом давления на РФ и ее союзников, с которыми, как было сказано в начале повествования, также в последнее время не все ладится.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе