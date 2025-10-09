В Чувашии оштрафовали проводника, не пустившего пассажира на поезд

В Чувашии работник железнодорожной компании привлечен к ответственности за отказ в посадке пассажиру, который не изменил данные в билете после смены паспорта. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Пассажир сменил паспорт после достижения 20-летнего возраста. Электронный билет был оформлен на старый документ, из-за чего пассажира не пустили на поезд, несмотря на то что новый паспорт содержал сведения о предыдущем.

Проверка Чувашской транспортной прокуратуры показала, что отказ проводника нарушал права пассажира. По требованию прокурора начальнику Вагонного участка Казань филиала АО «Федеральная пассажирская компания» внесено представление, пассажиру возвращены деньги за неиспользованный билет.

Железнодорожного работника привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ («Оказание услуг с нарушением требований нормативных правовых актов») с назначением штрафа.

Анна Кайдалова