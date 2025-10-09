В Трехгорном школьников госпитализировали с кишечной инфекцией

Прокуратура Челябинской области вместе со специалистами Роспотребнадзора проверит исполнение санитарных требований в школе №110 ЗАТО Трехгорный, где несколько детей заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным главы города Данила Громенко, к утру 9 октября с признаками острой инфекции госпитализировали семерых школьников. Остальные пациенты с легким течением болезни проходят домашнее лечение. Всех учеников перевели на дистант.

Межрегиональное управление №72 Федерального медико-биологического агентства России, Центр гигиены и эпидемиологии №72 и медсанчасть №72 обследуют больных и контактных лиц, персонал пищеблока, а также отбирают пробы еды, воды и смывов с предметов в школе.

Региональная прокуратура контролирует ситуацию. По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Следователи выясняют причины и условия, которые привели к распространению инфекции.

Виталина Ярховска