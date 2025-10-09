Тропический остров под куполом планируют построить в Красноярском крае

О создании курортного комплекса, который представляет собой тропический остров под куполом, заявили в Красноярском крае. Для реализации проекта «Корпорация развития Енисейской Сибири» и ООО «Лада» подыскивают соинвесторов.

Круглогодичный комплекс планируется построить в Емельяновском районе. Он будет включать водную зону с пляжем, точки питания, концертную площадку, детские зоны и аттракционы. Вместимость комплекса составит около 2 тыс. человек.

Как отмечает институт развития, в регионе отсутствуют прямые конкуренты в этой сфере досуга. По планам, большой поток посетителей и стабильный доход обеспечат жители региона, туристы, корпоративные клиенты, школьные и молодежные группы. Соинвесторам предлагают воспользоваться мерами государственной поддержки, в том числе льготным кредитованием и субсидией на возмещение части затрат для проектов в сфере туризма.

В июле 2025 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что рост турпотока в Красноярский край превышает средний по России, в первом полугодии 2025 года он составил почти 14%. В 2024 году, по данным регионального управления Росстата, Красноярский край посетили 1,26 млн туристов, это на 12% больше, чем годом ранее.

Лолита Белова