Цена на бензин в Башкирии за неделю выросла на 0,28%

Средняя стоимость литра автомобильного бензина на 6 октября в Башкирии составила 60,67 руб., следует из еженедельной отчетности Росстата об индексе цен на нефтепродукты. С 29 сентября топливо подорожало в среднем на 0,28%.

По сравнению с предыдущими двумя неделями, наблюдается снижение темпов роста цен: с 15-го по 22 сентября литр бензина подорожал на 0,47%, с 22-го по 29-сентября — на 0,32%.

За последнюю неделю сильнее всего подорожал бензин марок АИ-98 и выше, средняя стоимость литра достигла 83,07%, прибавив за семь дней 0,53%. АИ-92 подорожал на 0,22% (до 58,32 руб. за литр), АИ-95 — на 0,3% (до 62,81 руб. за литр).

Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1% и составила 69,35%.

В среднем по регионам Приволжского федерального округа стоимость бензина (вне зависимости от марки) за неделю выросла на 0,79% до 62,59 руб. за литр.

Идэль Гумеров