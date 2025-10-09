Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Саратовское предприятие создало импортозамещающий полимерный материал

ООО «НПП "Полипластик"» из Саратовской области разработало импортозамещающий материал на основе отечественного полиамида 66. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики.

Разработка специалистов указанной компании отличается высокой проливаемостью и производительностью, за счет чего обеспечивается короткое время цикла литья изделий. Благодаря применению в качестве базового сырья материалов только российского производства стоимость первичного полимера снижается на 25%.

В прошлом месяце ООО «НПП "Полипластик"» поставило одну тонну опытно-промышленной партии материала на территорию предприятия, которое выпускает строительную продукцию. Совсем скоро компания приступит к серийному производству полимера на базе производственной площадки в Энгельсе.

ООО «НПП "Полипластик"» зарегистрировано 28 декабря 2012 года в Энгельсе. Гендиректором организации с 2015 года числится Александр Павлов. Уставный капитал — 820 млн руб. Основным видом деятельности компании является производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Учредитель — ООО «Группа Полипластик».

Павел Фролов