Саратовское предприятие создало импортозамещающий полимерный материал

ООО «НПП "Полипластик"» из Саратовской области разработало импортозамещающий материал на основе отечественного полиамида 66. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики.

Разработка специалистов указанной компании отличается высокой проливаемостью и производительностью, за счет чего обеспечивается короткое время цикла литья изделий. Благодаря применению в качестве базового сырья материалов только российского производства стоимость первичного полимера снижается на 25%.

В прошлом месяце ООО «НПП "Полипластик"» поставило одну тонну опытно-промышленной партии материала на территорию предприятия, которое выпускает строительную продукцию. Совсем скоро компания приступит к серийному производству полимера на базе производственной площадки в Энгельсе.

ООО «НПП "Полипластик"» зарегистрировано 28 декабря 2012 года в Энгельсе. Гендиректором организации с 2015 года числится Александр Павлов. Уставный капитал — 820 млн руб. Основным видом деятельности компании является производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Учредитель — ООО «Группа Полипластик».

