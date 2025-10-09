Посещаемость санаториев Башкирии выросла до 65 тысяч человек

По итогам летнего туристического сезона санаторно-курортные комплексы Башкирии посетили более 65 тыс. человек, заявил на своей странице в Telegram-канале премьер-министр республики Андрей Назаров. По сравнению с прошлым годом, популярность башкирских здравниц выросла на 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

47 тыс. человек стали клиентами санаториев, принадлежащих республике, отметил глава кабмина. Господин Назаров подчеркнул, что санатории Башкирии вошли в пятерку лучших в стране, а в Приволжском федеральном округе находятся на первом месте.

Майя Иванова