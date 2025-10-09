Руководитель «Ирмени» получил место в новосибирском заксобрании

Единоросс Олег Бугаков получил вакантный мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области. Решение о передаче мандата избирательная комиссия региона приняла 9 октября.

Мандат стал вакантным после избрания Александра Карелина представителем законодательной власти Новосибирской области в Совете федерации. Господин Карелин баллотировался по партсписку «Единой России». Господин Бугаков возглавлял седьмую территориальную группу партсписка.

Олег Бугаков является председателем ЗАО племзавод «Ирмень». Он был депутатом предыдущего, седьмого созыва.

Валерий Лавский