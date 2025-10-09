В Кемерове рассмотрят дело о фиктивном браке с иностранцем

Следственное управление СКР по Кузбассу завершило расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и девушки, обвиняемых в организации незаконного пребывания в России иностранного гражданина (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщил Telegram-канал правоохранительного ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, правонарушение произошло в Кемерове. Иностранец обратился к своему работодателю, индивидуальному предпринимателю, за помощью в оформлении документов для легализации в России. Тот, в свою очередь, попросил знакомого за вознаграждение в 70 тыс. руб. организовать фиктивный брак между иностранцем и россиянкой.

«На основании этого брака иностранный гражданин незаконно получил разрешение на временное проживание вне установленной квоты, которое впоследствии использовал для оформления вида на жительство»,— отметили в СКР.

Сообщается, что девушке было выплачено 15 тыс. руб.

Все фигуранты дела задержаны. Мужчины заключены под стражу, девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело направлено в суд.

Михаил Кичанов