В 2026 году фонд ОМС увеличат до 100 млрд рублей

На 2026 год доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана запланированы в размере 100 млрд руб. Соответствующий проект закона внесен в Государственный Совет республики и находится на предварительном рассмотрении.

Основную часть доходов — около 87% — составят субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Также в доходной части предусмотрены межбюджетные трансферты из бюджета Татарстана и других регионов. Общий объем доходов запланирован на уровне 107 млрд руб. в 2027 году и 111,8 млрд руб. в 2028 году.

Расходы Фонда в основном направлены на оплату медицинских услуг в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В 2026 году они составят 99,6 млрд руб., в 2027 году — 107 млрд, а в 2028 году — 111,8 млрд руб. Кроме того, предусмотрены непрограммные расходы — административные затраты и формирование резервов.

В структуре бюджета сохраняется нормированный страховой запас, предназначенный для покрытия непредвиденных расходов и чрезвычайных ситуаций. Его объем в 2026 году составит 5,7 млрд руб., в 2027 году — 6,1 млрд, в 2028 году — 6,5 млрд руб.

Инициатором законопроекта выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ответственным комитетом назначен комитет по бюджету, налогам и финансам, соисполнителем — комитет по социальной политике Государственного Совета Татарстана. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Анна Кайдалова