Рахмон заявил о развитии отношений России и Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным указал на положительную динамику развития отношений двух государств.

«Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные сферы, продолжается рост товарооборота»,— сказал господин Рахмон (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Россия и Таджикистан поддерживают активный политический диалог. Господин Путин отметил, что отношения развиваются «весьма позитивно, причем по всем направлениям».

После переговоров тет-а-тет встреча Владимира Путина и Эмомали Рахмона продолжится в расширенном составе. Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, а также международную и региональную повестку.