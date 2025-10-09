Житель Удмуртии доказал самооборону после убийства знакомого во время конфликта

Обвиняемый в убийстве житель Глазова избежал колонии, доказав, что нанесение колото-резаных ран его знакомому во время конфликта при распитии спиртного было самообороной. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

В июне подсудимый вместе со своим знакомым распивал спиртное в квартире последнего. Во время этого между ними возник конфликт — завязалась драка. Тогда фигурант взял нож и нанес потерпевшему более двух ударов в область шеи и щеки. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Органы предварительного следствия инкриминировали подсудимому убийство (ст. 105 УК). На суде обвиняемый признал вину частично, пояснив, что он защищался от нападения потерпевшего. Глазовский райсуд Удмуртии установил, что действия подсудимого носили оборонительный характер.

«Вместе с тем он превысил пределы необходимой обороны, поскольку поведение потерпевшего не было для него неожиданным»,— говорится в сообщении. Суд переквалифицировал действия подсудимого на убийство при превышении пределов самообороны (ст. 108 УК) и назначил ему год и 10 месяцев ограничения свободы. Мера пресечения была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Осужденный освобожден из-под стражи в зале суда.