«Порт Тольятти» перестал быть публичным акционерным обществом

Компания «Порт Тольятти», входящая в состав ПАО «КуйбышевАзот», изменила форму собственности с ПАО на АО. Изменения внесены в учредительные документы и зарегистрированы в ЕГРЮЛ 6 октября 2025 года.

«Порт Тольятти» занимается погрузочно-разгрузочными работами, перевозкой грузов и пассажиров, добычей и реализацией речного песка. Пропускная способность порта — до 10 млн т, перевозка грузов приписным флотом — до 4 млн т, перевозка пассажиров — до 500 тыс. человек, добыча и поставка песка — до 3,2 млн тонн.

В первом полугодии 2025 года объем погрузочно-разгрузочных работ составил 2,5 млн т, что на 315,4 тыс. тонн больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. На песок пришлось 84% этого объема. Перевозка грузов составилв 937,9 тыс. т, что на 7,9% больше по сравнению с предыдущим годом. За отчетный период было перевезено 27,3 тыс. пассажиров.

