Четверо пензенцев пойдут под суд за организацию и проведение азартных игр

В Пензе суд рассмотрит в отношении четырех местных жителей в возрасте от 32 до 48 лет уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Согласно релизу, фигуранты в целях проведения азартных игр установили в барах, кафе и торговых центрах Пензы игровые автоматы с программным обеспечением. Незаконной деятельностью они занимались в период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконные действия, игровое оборудование изъято. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

По данным пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, проведение азартных игр позволило фигурантам получить незаконный доход в размере свыше 1,8 млн руб. На эту сумму по ходатайству следствия наложен арест.

