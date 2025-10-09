Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Транснефть — Восток» выплатит двум эвенкийским общинам 47 млн рублей

ООО «Транснефть — Восток» выплатит за пять лет 47 млн руб. родовым общинам «Мадра» и «Кунноир» в Эвенкийском муниципальном районе. О подписании соответствующего соглашения сообщило правительство Красноярского края.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Компенсация связана с воздействием хозяйственной деятельности компании на их традиционные земли при эксплуатации магистрального нефтепровода “Куюмба — Тайшет”»,— говорится в сообщении.

Соглашение с компанией подписал совет представителей коренных малочисленных народов при краевом правительстве. По данным кабмина, ранее подобные соглашения заключали отдельные общины.

Нефтепровод «Куюмба — Тайшет» был запущен в 2017 году. По нему эвенкийская нефть направляется в нитку «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Валерий Лавский

Новости компаний Все