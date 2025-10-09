Астраханца будут судить за незаконный оборот 7,5 тыс. пачек табачной продукции

Суд рассмотрит в отношении 34-летнего жителя Астраханской области уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурант приобрел в сети партию немаркированных сигарет рыночной стоимостью свыше 1 млн руб. и доставил их в Астрахань для последующей продажи. Речь идет о 7,5 тыс. пачек.

Табачная продукция изъята, на автомобиль фигуранта стоимостью 200 тыс. руб. наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Астрахани на рассмотрение.

Павел Фролов