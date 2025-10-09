Яйца, помидоры и бананы подорожали сильнее всего в Удмуртии на прошлой неделе

Сильнее всего на прошлой неделе в Удмуртии из продуктов подорожали куриные яйца, помидоры и бананы, сообщили в Удмуртстате. В частности, цена десятка яиц увеличилась почти на 6% — до 75,8 руб. Помидоры и бананы (расчеты за 1 кг) прибавили в цене 4,6 и 3,9% — до 172,3 и 137,4 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цены на 1 кг картофеля, колбасы и макаронных изделий, напротив, снизились значительнее всего с 30 сентября по 6 октября. Картофель подешевел на 3,1% — до 32,3 руб. Цена на копченую и вареную колбасы снизилась на 1,7 и 2,2% — до 625,4 и 515,8 руб. Макаронные изделия потеряли в цене 1,9% — до 90,8 руб.

По другим продуктам: цена за 1 л ультрапастеризованного молока 2,5–3,2% достигла 100,9 руб. (+2,7%), за 1 кг гречневой крупы — 55 руб. (+1,8%), за 1 кг пшеничной муки — 47,1 руб. (+1,1%), за 1 кг охлажденных и мороженных кур — 190, 1 руб. (+1,1%). Водка подешевела на 0,7% — до 789,7 руб. за 1 л.