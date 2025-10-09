Песков: Путин и Алиев решили встретиться после телефонного разговора 7 октября

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились встретиться во время «позитивного и конструктивного» телефонного разговора 7 октября. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты»,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС). Российская сторона, добавил представитель президента, рассчитывает, что стороны обсудят нынешнее состояние двусторонних отношений и возникшие между Москвой и Баку проблемные моменты.

Переговоры господ Путина и Алиева должны состояться 9 октября в Таджикистане, где президент РФ находится с рабочим визитом. В последний раз они пересекались в китайском Тяньцзине, где с 31 августа по 1 сентября проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. Оба провели несколько двусторонних встреч, однако лично не общались.