В Ярославской области за неделю ускорился рост цен на бензин

В Ярославской области средняя цена на автомобильный бензин с 30 сентября по 6 октября выросла на 40 коп. и составила 60,69 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 33 коп. до 69,70 руб. Об этом сообщает Ярославльстат. Неделей ранее бензин в среднем подорожал на 6 коп., дизтопливо — на 19 коп.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года средняя цена бензина в Ярославской области увеличилась на 1,70 руб., дизтоплива — на 2,85 руб. Бензин дорожал в два раза медленнее, чем в среднем по России, а дизтопливо — немного быстрее. По данным Росстата, с 7 января по 6 октября бензин подорожал в стране на 3,44 руб., дизельное топливо — на 2,83 руб.

Бензин в Ярославской области остается по-прежнему самым дешевым в ЦФО, а дизельное топливо дешевле в Рязанской, Орловской, Курской и ряде других областей.