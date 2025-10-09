В Волжском задержали подозреваемых в поджоге автомобиля на Карбышева

В Волжском Волгоградской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в поджоге автомобиля во дворе дома № 22 по ул. Карбышева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Иномарка «Хендай Солярис» загорелась 28 сентября этого года. Специалисты выяснили, что причиной случившегося стал умышленный поджог.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Задержанными оказались двое жителей Волжского — 37-летний мужчина и 38-летняя женщина.

Павел Фролов